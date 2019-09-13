بإطلالة جذابة.. زوجة أحمد داوود تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد

خطفت الأنظار علا رشدى زوجة الممثل أحمد داوود، وذلك خلال حضورها حفل زفاف الفنان أحمد فهمى والفنانة هنا الزاهد فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وأطلت علا فى حفل الزفاف بإطلالة أنثوية، مرتدية فستان قصير أنيق يصل إلى أعلى الركبة، ويتسم التصميم بنقوشات الورود الملونة والجذابة التى منحتها إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة.



وانتعلت علا رشدى حذاء أنيق ذا كعب عالى باللون البيج، فيما أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.

