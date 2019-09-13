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منوعات

السويد تدرس فرض قوانين لحظر السكوتر .. تعرف على السبب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:52 ص
اسكوتر
اسكوتر
أ ش أ
تتجه السلطات السويدية لفرض قوانين جديدة على مستخدمي الدراجة الكهربائية "السكوتر" وذلك ضمن خطتها لمنع الفوضى في استخدامه بعد انتشاره بدرجة كبيرة في المدن الكبرى بالبلاد.

وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أن وزير البنية التحتية السويدي يرغب في اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا النمو السريع في استخدام "السكوتر"، والذي كان له آثار سلبية على أرواح المدنين منها تزايد الحوادث التي وصلت إلى 241 حادثة حتى الآن هذا العام مقابل 21 حادثة فقط العام الماضي.

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