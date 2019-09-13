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منوعات

مأساة عائلة بريطانية.. طردوا من المنزل ويعيشون فى خيمة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
عائلة بريطانية تعيش
عائلة بريطانية تعيش في خيمة بالشارع
أ ش أ
كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية عن مأساة عائلة إنجليزية مكونة من أب وأم وستة أبناء يعيشون فى خيمة منذ فترة طويلة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن جوان فوستر وزوجها دانيال يعيشان مع ابنائهما الستة فى خيمة فى الحديقة الخلفية لمنزل والدة دانيال فى منطقة ثانيت، ويرجع سبب استقرارهم بالخيمة لأن العائلة أصبحت مشردة بعد أن عانت من إيجار متأخر وساءت بعدها صحة الأبوين فى فترة متقاربة وأصبحت العائلة تعيش على الإعانات.

وعاشوا في هذه الخيمة لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة استئجار منزل، وكانت العائلة تعيش فى منزل خاص قبل أن تضطر للجوء للمجلس المحلى من أجل الحصول على المساعدة.

وذكرت "صن" أن مسئولى المجلس يقولون أنهم وفروا للعائلة مسكنا مؤقتا ، حين طلبت المساعدة فى مارس الماضى قبل ان تصبح بلا مأوى ولكن العائلة نفسها تنفى ذلك.

وتعيش عائلة جوان ودانيال فى الخيمة منذ التاسع من شهر أغسطس الماضى ، ويقول الأبوان الآن انهما يشعران بالقلق على صحة أطفالهما مع اقتراب فصل الشتاء وبدء انخفاض درجات الحرارة، وأكدت الصحيفة أنه حتى الآن لم يُنفذ أى حل لمشكلة هذه العائلة البريطانية.
مأساة عائلة بريطانية.. طردوا من المنزل ويعيشون فى خيمة
مأساة عائلة بريطانية.. طردوا من المنزل ويعيشون فى خيمة
مأساة عائلة بريطانية.. طردوا من المنزل ويعيشون فى خيمة
مأساة عائلة بريطانية.. طردوا من المنزل ويعيشون فى خيمة

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