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أخبار العالم

بعد تجسس إسرائيل على البيت الأبيض.. أول رد من ترامب

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:59 ص
بعد تجسس إسرائيل
بعد تجسس إسرائيل على البيت الابيض.. أول رد من ترامب
سمر صالح
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معلومات تحدثت عن إمكانية أن تكون إسرائيل "تجسست" على البيت الأبيض، مؤكدا من جديد أن علاقته بإسرائيل "ممتازة".

وقال ترامب :"لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك".

وأضاف :"كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا".

كما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حصول ذلك، منددا برواية ملفقة.

وقال :"لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات".

وقال ترامب إن :"علاقتي بإسرائيل ممتازة"، مذكرا بالانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من الحكومة الإسرائيلية. كما أصدرت إسرائيل حليفة واشنطن في وقت سابق نفيا قاطعا.

وكشف تقرير إعلامي، أن اسرائيل زرعت أجهزة تجسس لاعتراض اتصالات خلوية في المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض في واشنطن، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وذكر موقع بوليتيكو أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن اسرائيليين زرعوا على الأرجح عدة أجهزة تسمى "ستينج راي" تم اكتشافها في واشنطن عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض المكالمات والرسائل النصية.

وقال مسؤولون أمنيون سابقون للموقع إن التحليلات الجنائية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات أخرى أفضت الى ربط الأجهزة بإسرائيليين.

وكتبت بوليتيكو "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس دونالد ترامب، وفق أحد المسؤولين السابقين، إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه، ومع ذلك ليس واضحا إن كانت الجهود الاسرائيلية قد نجحت".

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