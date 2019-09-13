القوى العاملة: أسرة كامل المتوفى فى إيطاليا تستحق معاشا كاملا

أصدرت وزارة القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب أسرة المواطن "كامل.م.ر" المتوفي في ايطاليا في 2 يوليو 2018ومساعدتها فى معرفة هل لزوجها مستحقات تأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية "الأنبس" من عدمه .



وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي بميلانو للوقوف على استحقاق أسرة المتوفي للمعاش من عدمه ، أفاد المستشار العمالي بميلانو عزت عمران ، بأنه علي الرغم من عدم وجود مستندات لدي الأسرة، فقد قام المكتب بالتواصل مع الجهات الإيطالية المختصة، وتم الحصول علي المستندات المطلوبة، وبحث ملف المواطن المتوفي لدي هيئة التأمينات الإيطالية التى أكدت أن المواطن المتوفى كان خاضعا لمظلة التأمينات، ومنتظم فى سداد الأقساط التأمينية، وأن الأسرة تستحق معاشًا كاملا، وبالتالي تم ابلاغ الأسرة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا.





