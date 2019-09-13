السعودية تدرس توجيه صفعة جديدة لتركيا

تدرس المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤثر سلبا على الدخل القومي والاقتصاد التركي الذي يواجه أزمات متصاعدة خلال الفترة الماضية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس" السعودية، بندر المهنا، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن الشركة تدرس تسيير رحلات إلى مدينة لارنكا القبرصية مع بدء موسم السياحة القادم بالتزامن مع تطور لافت في علاقات الرياض ونيقوسيا.



ونقلت "عكاظ" عن المهنا قوله، إن الشركة تدرس في الوقت الراهن فتح خط مباشر إلى لارنكا القبرصية اعتبارا من مايو 2020، كوجهة صيفية جديدة، لافتا إلى أن هناك فريقا متخصصا سيزور قبرص في القريب لتقييم الوجهة وبحث آلية التعاون بما يتيح تسهيل إجراءات السفر للسعوديين الراغبين في زيارة الجزيرة.



وأشار المهنا لخطوة الرياض الأخيرة بفتح سفارة سعودية في قبرص، وزيارة وزير الخارجية إبراهيم العساف للجزيرة المتوسطية، وسط توقعات بتطوير علاقة البلدين في عدة مجالات بينها السياحة.



وبدأ البحث عن خطوط طيران محلية تسير رحلات مباشرة من المدن السعودية إلى المدن القبرصية، بالتزامن مع حملة واسعة تدعو لاختيار قبرص وجهة سياحية بديلة لتركيا المجاورة.



