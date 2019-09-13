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توك شو

السيسي: نتطلع لإنشاء محطة الضبعة النووية وفق أعلى المعايير العالمية.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:18 ص
صحف اليوم
صحف اليوم
البهى عمرو
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
أخبار اليوم
السيسي: نتطلع لإنشاء محطة الضبعة النووية وفق أعلى المعايير العالمية
المصري اليوم
الحكومة تبدأ خطة تطوير القاهرة من مجري العيون
الجمهورية
الصحة: إجراء 881 عملية جراحية بمستشفي الرمد ببورسعيد منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي
بوابة الأهرام
البيئة : مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديديحقق استدامة المنظومة.
صدى البلد
كؤوس مانشستر سيتي الإنجليزي تصل القاهرة ضمن جولتها العالمية
سكاي نيوز عربية
سلاح الجو الليبي يدمر حشودًا عسكرية لميشليات طرابلس.

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