حضرى لأطفالك.. لولي بوبس بالمارينج

لولي بوبس بالمارينج من الحلويات التى يمكنك إعدادها وتقديمها فى المنزل لأطفالك على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير لولي بوبس بالمارينج
4 كوب سكر
15 بياض بيضة
1 و نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج
بودرة كاكاو
نكهة الفراولة
أعواد لولى بوبس
كريمة شوكولاتة للحشو
-للحشو
سبرنكلز فضى
ورق دهب
شوكولاتة مذابة
طريقة تحضير لولي بوبس بالمارينج
* يخفق البيض مع السكر والفانيليا والملح وعصير الليمون وروح الفراولة
* يضاف الكاكاو ويقلب كل الخليط
* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة ويشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيلكون في صينية
* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة
* يترك لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف
* يوضع في درجة حرارة تتراوح بين 120 إلى 130 لمدة بين 10 إلى 15 دقيقة في الرق الأوسط حتى تمام النضج
* يترك ليبرد
* يحشى بالشوكولاتة الكريمي
* يزين ويقدم
مقادير لولي بوبس بالمارينج
4 كوب سكر
15 بياض بيضة
1 و نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج
بودرة كاكاو
نكهة الفراولة
أعواد لولى بوبس
كريمة شوكولاتة للحشو
-للحشو
سبرنكلز فضى
ورق دهب
شوكولاتة مذابة
طريقة تحضير لولي بوبس بالمارينج
* يخفق البيض مع السكر والفانيليا والملح وعصير الليمون وروح الفراولة
* يضاف الكاكاو ويقلب كل الخليط
* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة ويشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيلكون في صينية
* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة
* يترك لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف
* يوضع في درجة حرارة تتراوح بين 120 إلى 130 لمدة بين 10 إلى 15 دقيقة في الرق الأوسط حتى تمام النضج
* يترك ليبرد
* يحشى بالشوكولاتة الكريمي
* يزين ويقدم