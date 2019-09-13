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مرأة

حضرى لأطفالك.. لولي بوبس بالمارينج

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:08 ص
لولي بوبس بالمارينج
لولي بوبس بالمارينج
هاجر هانئ
لولي بوبس بالمارينج من الحلويات التى يمكنك إعدادها وتقديمها فى المنزل لأطفالك على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير لولي بوبس بالمارينج
4 كوب سكر
15 بياض بيضة
1 و نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج
بودرة كاكاو
نكهة الفراولة
أعواد لولى بوبس
كريمة شوكولاتة للحشو

-للحشو
سبرنكلز فضى
ورق دهب
شوكولاتة مذابة

طريقة تحضير لولي بوبس بالمارينج
* يخفق البيض مع السكر والفانيليا والملح وعصير الليمون وروح الفراولة
* يضاف الكاكاو ويقلب كل الخليط
* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة ويشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيلكون في صينية
* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة
* يترك لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف
* يوضع في درجة حرارة تتراوح بين 120 إلى 130 لمدة بين 10 إلى 15 دقيقة في الرق الأوسط حتى تمام النضج
* يترك ليبرد
* يحشى بالشوكولاتة الكريمي
* يزين ويقدم


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