حضرى لأطفالك.. لولي بوبس بالمارينج

لولي بوبس بالمارينج من الحلويات التى يمكنك إعدادها وتقديمها فى المنزل لأطفالك على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير لولي بوبس بالمارينج

4 كوب سكر

15 بياض بيضة

1 و نصف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة عصير ليمون طازج

بودرة كاكاو

نكهة الفراولة

أعواد لولى بوبس

كريمة شوكولاتة للحشو



-للحشو

سبرنكلز فضى

ورق دهب

شوكولاتة مذابة



طريقة تحضير لولي بوبس بالمارينج

* يخفق البيض مع السكر والفانيليا والملح وعصير الليمون وروح الفراولة

* يضاف الكاكاو ويقلب كل الخليط

* يوضع كل خليط في كيس حلواني ويفتح فتحة صغيرة ويشكل منه دوائر صغيرة على مفرش سيلكون في صينية

* تخبط الصينية حتى تتخلص من الفراغات أو تُثْقَب بخلة صغيرة

* يترك لمدة تتراوح بين 45 إلى 60 دقيقة في مكان جيد التهوية حتى يتماسك ويجف

* يوضع في درجة حرارة تتراوح بين 120 إلى 130 لمدة بين 10 إلى 15 دقيقة في الرق الأوسط حتى تمام النضج

* يترك ليبرد

* يحشى بالشوكولاتة الكريمي

* يزين ويقدم





