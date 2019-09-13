التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام أهلي بني غازي في البطولة العربية

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الإسماعيلي، منافسه أهلي بني غازي الليبي اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





وجاء التشكيل المتوقع للإسماعيلي كالتالى :

حراسة المرمى: محمد فوزي.





الدفاع: أحمد أيمن - محمد مجدي - باهر المحمدي - أسامة إبراهيم.





الوسط : عماد حمدي - محمد الضرف - عبد الرحمن مجدي





الهجوم: محمد الشامي - شيلونجو- مدحت فقوسة.









ويدخل الإسماعيلى اللقاء بحضور 7 آلاف مشجع على ملعبه على أن يكون لقاء العودة في دولة تونس أواخر شهر سبتمبر الجاري .





ويسعى فريق الإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراج المدير الفني للدراويش لطمأنة الجمهور على الفريق ومستوى اللاعبين ومنحهم امل لعودتهم لمنصات التتويج التي غاب عنها الفترة الماضية .



