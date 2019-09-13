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أخبار البلد

ندوة لتعزيز حقوق طرفي العملية الإنتاجية بمكتبي قوى عاملة الإسكندرية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
وجهت وزارة القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة ضبط واستقرار سوق العمل، وذلك من خلال التواصل مع العمال وأصحاب الأعمال للعمل على تعزيز حقوق طرفي العملية الإنتاجية، من خلال التوجيه والتوعية والإرشاد لطرفي العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

وفي هذا الإطار،قام عبد الونيس عبد الله وكيل مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، بتنظيم ندوة تثقيفية بالشركة الأوروبية للأدوية عن حقوق وواجبات العمال وتعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفقا لقانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣،وذلك من خلال فريق عمل مكتبي تفتيش والسلامة والصحة المهنية بالعامرية ، حيث تم مناقشة أهمية ودور مكاتب العمل فى تحقيق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، وتوضيح حقوق وواجبات العمال بداية من تحرير عقد العمل وأهمية حصول العامل على نسخة من العقد، وحقه فى الأجر والإجازات بأنواعها والراحة الأسبوعية وحق العامل فى حالة عمله خلال العطلات الرسمية أو ساعات العمل الإضافي، وكيفية احتساب الأجر عليها.

كما تم تناولت الندوة واجبات العمال كما ورد بالمادة 56 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،وضرورة تنفيذ أوامر صاحب العمل واحترام رؤسائه فى العمل وحسن معاملة عملاء صاحب العمل والمحافظة على أسرار العمل، ومواعيد العمل، بالإضافة إلى المحظورات على العمال التي وردت بالمادة 57 من نفس القانون.

واختتمت الندوة بتوجيه الشكر للعمال وإدارة الشركة على تعاونهم، وذلك بحضور نشأت عبد الحليم مدير مكتب تفتيش العمل، والمهندسة أميرة متولى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العامرية، وعادل السيد ، وحازم عبد المحسن ، والمهندسة مروة فرج المفتشين بالمكتبين.

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