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أخبار العالم

الديوان الأميري: أمير الكويت غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:37 ص
الشيخ علي جراح الصباح
الشيخ علي جراح الصباح
أ ش أ
أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر احدى المستشفيات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح وكانت مطمئنة.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، قد أعلن يوم الأحد الماضي، دخول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى احدى المستشفيات في الولايات المتحدة؛ لاستكمال الفحوصات الطبية، مشيرا إلى انه تقرر تأجيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كان مقررا له أمس الخميس، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.

تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الجاري، في زيارة خاصة، يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر الجاري.

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