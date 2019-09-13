الرئيس السيسي يستقبل مدير روس أتوم وواشنطن تنفي ترتيب لقاء بين ترامب وروحاني.. أبرز اهتمامات الصحف الإماراتية

حمدوك في جنوب السودان لبحث قضايا التعاون

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة جنوب سرت

جونسون يتعهد باستعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

ترامب ينفي تكليف بومبيو بمنصب مستشار الأمن القومي خلفا لبولتون





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إعلان العاهل السعودي رفضه خطط إسرائيل لضم غور الأردن، وتابعت تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت في الولايات المتحدة، كما اهتمت بالجدل الدائر في واشنطن حول من سيتم تعيينه مستشارًا للأمن القومي.





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس مدير عام شركة «روس أتوم» الروسية، التي تتولى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء، تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين لإنشاء المحطة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية، سواء على الصعيد الفني أو على صعيد السلامة والأمن النوويين.





وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أدان خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ما أعلنه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، وأكد أن هذا الإعلان «مرفوض»، وأوضح أن هذا الإعلان «يُعد تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني».





ونقلت صحيفة "البيان" عن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك تأكيده سعيه إلى بناء علاقات استراتيجية متطورة لا يحدها سقف مع جنوب السودان، بحسب قوله فور وصوله إلى جوبا أمس. وبحث حمدوك مع المسؤولين في الجنوب قضايا التجارة بين البلدين وملفات النفط وحرية الحركة والتنقل للناس والبضائع.





وأبرزت صحيفة "البيان" تصريح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر مساء أمس أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، وأضاف الوزير أن الفحوصات تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح، وكانت مطمئنة على صحة أمير البلاد.





وبحسب موقع "24"، أعلن مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات الجيش الوطني الليبي عن إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة مصراته الجوية. وأضاف المكتب في بيان على موقعه الرسمي أن الطائرة حاولت استهداف قاعدة الجفرة جنوب مدينة سرت دون أن يلحق بالقاعدة أي ضرر من محاولة ما وصفه بـ "العدو"، مشيرًا إلى أنها باءت بالفشل.





دوليًا، ذكرت صحيفة "الوطن" أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعهد أمس الخميس بأن بريطانيا ستكون مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في 31 أكتوبر رغم تحذير وثائق نشرتها حكومته من أن التخطيط لذلك لا يزال “عند مستوى متدن”. وأكد جونسون أن الحكومة “تسرّع بشكل هائل” استعداداتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق منذ الوثائق التي أُعدّت في 2 أغسطس والتي كشف عنها الاربعاء بعدما صوت النواب على نشرها.





وقالت "الخليج" إن تقريرًا أمنيًا رجح وقوف إسرائيل وراء وضع أجهزة مراقبة للهواتف المتحركة داخل البيت الأبيض، وبمواقع حساسة في واشنطن في العامين الماضيين. ونقلت المجلة عن مسؤول أمريكي رفيع سابق لم تكشف عن اسمه قوله: إنه بخلاف حوادث التجسس الأخرى، التي اكتشفت على الأراضي الأمريكية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم «توبخ» الحكومة الإسرائيلية، كما لم تكن هناك أي تبعات للحادثة.





وأفادت "الاتحاد" بأن الاتحاد الأوروبي مدد لستة أشهر العقوبات على مسؤولين من روسيا وأوكرانيا لضلوعهم المفترض في النزاع في شرق أوكرانيا. ويشمل قرار العقوبات تجميد الأصول ومنع 170 فردا حاليا من السفر و44 "كيانا" بينها شركات ومنظمات وأحزاب سياسية.





ونقلت "البيان" عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن الولايات المتحدة لا تزال مستمرة في حملة «الضغوط القصوى» على إيران. وأضاف منوتشين أنه لا توجد حتى الآن خطط لعقد لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



