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أخبار العالم

بسبب 17 ألف دولار .. ترامب يلاحق قضائيا شابا أمريكيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شابا أمريكيا من ولاية نيوجيرسي يواجه دعوى قضائية رفعها عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أن قام الشاب بالتفحيط بسيارته على ملعب الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي.

وقال بيان للشرطة الأمريكية إن الشاب قام بالتفحيط بسيارته فيما يعرف بـ"كعكة الدونات"، على ملعب الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي، مسببا خسائر قدرت بـنحو 17 ألف دولار.

ويواجه الشاب البالغ من العمر 26 عاما اتهامات بالقيادة على ملعب Trump National Golf Course في بيدمنستر بولاية نيوجيرسي، وإجراء المناورة في واقعتين مختلفتين.

وتمكن محققون ومكتب المدعي العام وشرطة بيدمنستر من تحديد السيارة، بمساعدة لوحات التسجيل، وهي من طراز فورد فوكس 2006 تعود لماك أوين، الذي اعتقل ووجهت إليه اتهامات في 10 سبتمبر، وتقول الشرطة إنه يجري تحديد موعد مثوله أمام المحكمة.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن ترامب لم يعلق على الواقعة، إلا أن مسؤولين في فريقه قالوا بأنه سيتم ملاحقة الشاب قانونيا.

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