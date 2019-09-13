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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:26 ص
كرة قدم
كرة قدم
عبدالله هشام
تقام اليوم الجمعة 13-9-2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولية ولعل أبرزها لقاء الاسماعيلي المصري بمنافسه أهلي بني غازي في البطولة العربية.

مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 
البطولة العربية 
الاسماعيلي vs أهلي بني غازي .. الساعة 6 مساء .. ابو ظبي الرياضية 1 

الدوري الإسباني 
ريال مايوركا vs اتلتيك بيلباو .. الساعة 9 مساء .. beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني 
فورتونا دوسلدورف vs فولفسبورج .. الساعة 8:30 مساء .. قناة beIN SPORTS HD 5 

الدوري الفرنسي 
ليل vs انجيه .. الساعة 7 مساء .. قناة beIN SPORTS HD 4
اميان vs ليون .. الساعة 8:45 مساء .. قناة beIN SPORTS HD 6

الدوري البرتغالي 
فيتوريا سيتوبال وسبورتنج براجا .. 9:30 

الدوري السعودي 
التعاون والعدالة .. 5:50 .. قناة KSA SPORT +1 

ضمك الاتحاد .. الساعة 5:50 مساء .. قناة KSA Sports 2 HD

النصر والشباب ..7:35 .. قناة KSA Sports 1 HD

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

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