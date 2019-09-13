مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 13-9-2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولية ولعل أبرزها لقاء الاسماعيلي المصري بمنافسه أهلي بني غازي في البطولة العربية.





مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019

البطولة العربية

الاسماعيلي vs أهلي بني غازي .. الساعة 6 مساء .. ابو ظبي الرياضية 1





الدوري الإسباني

ريال مايوركا vs اتلتيك بيلباو .. الساعة 9 مساء .. beIN SPORTS HD 3





الدوري الألماني

فورتونا دوسلدورف vs فولفسبورج .. الساعة 8:30 مساء .. قناة beIN SPORTS HD 5





الدوري الفرنسي

ليل vs انجيه .. الساعة 7 مساء .. قناة beIN SPORTS HD 4

اميان vs ليون .. الساعة 8:45 مساء .. قناة beIN SPORTS HD 6





الدوري البرتغالي

فيتوريا سيتوبال وسبورتنج براجا .. 9:30





الدوري السعودي

التعاون والعدالة .. 5:50 .. قناة KSA SPORT +1





ضمك الاتحاد .. الساعة 5:50 مساء .. قناة KSA Sports 2 HD



