تكريم المستشار العمالي بالكويت لجهوده في تحسين أوضاع العمالة المصرية

كرمت إحدى الشركات الكبرى المنتشرة بفروعها بدولة الكويت، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، في شخص المستشار العمالي أحمد يوسف، وذلك لجهود المكتب المبذولة لتحسين أوضاع العمالة المصرية.



وقام سعد حمدان فالح الهبيدة رئيس مجلس إدارة الشركة بمنح المستشار العمالي درع التكريم في إطار تفاعل المكتب مع أبناء الجالية المصرية بدولة الكويت، فضلا عن التعاون بين الشركات والمنشآت التي يعمل بها عمالة مصرية كبيرة والمكتب العمالي لتحسين ظروف العمال، مما يكون له مردود إيجابي لحل مشاكل العمالة وتوفيره بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل.



ونقل رئيس الشركة تحيات مجلس إدارتها والعاملين بها، وشكرهم لوزارة القوى العاملة المصرية.

