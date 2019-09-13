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أخبار العالم

نيويورك تايمز: البنتاجون يستعد لإرسال 150 جنديًا إلى سوريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:40 ص
الجنود الأمريكية
الجنود الأمريكية
أ ش أ
ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن البنتاجون يستعد لإرسال حوالي 150 جنديا إلى شمال شرق سوريا للقيام بدوريات برية مشتركة مع القوات التركية، وهي خطوة تعكس مؤقتا مسار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو الانسحاب من سوريا.

وقالت الصحيفة الأمريكية - في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة- أن نشر قوات أمريكية جديدة يشكل جزءا من سلسلة الخطوات العسكرية والدبلوماسية التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة لنزع فتيل التوترات المتصاعدة مع تركيا، حول دعم الولايات المتحدة للأكراد السوريين.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أقل من ألف جندي أمريكي في سوريا للمساعدة في القضاء على المعاقل المتبقية لمقاتلي تنظيم داعش.

وأعادت (نيويورك تايمز) إلى الأذهان أن تركيا هددت شهر أغسطس الماضي بغزو شمال شرق سوريا لطرد الأكراد السوريين من الأراضي على طول الحدود التي استولوا عليها من داعش. وردًا على ذلك، سارعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في الأسابيع الأخيرة إلى القيام بدوريات برية مع القوات التركية في منطقة عازلة ضيقة داخل سوريا وتدمير التحصينات الكردية بالقرب من الحدود والتي اعتبرتها تركيا تهديدًا.. واجتمع اثنان من كبار الجنرالات الأمريكيين هذا الأسبوع مع نظرائهم الأتراك في أنقرة، عاصمة تركيا.

ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين في الجيش الأمريكي، القول إن المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين يرفضون التعليق على مسألة نشر قوات جديدة .. وإن الموافقة النهائية على هذه الخطوة تعتمد على نجاح أول دورية برية مشتركة.

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