طرق سهلة وبسيطة لـ تقشير الرمان

يحتار الكثير في تقشير "الرمان" والتخلص من قشره، خاصة مع دخول موسمه.



لذلك نتحدث عن عدد الطرق المتاحة للتخلص من قشر الرمان، حيث يمكن الدق علي الرمانة بملعقة خشبية، بعد تقسيمها إلى أرباع ثم حفرها ، ثم استخلص البذور.



ويعتبر التخلص من بذور الرمان مهمة صعبة وصعبة إذا قمت بذلك بالطريقة المعتادة ولكن عندما تقوم بتحريك العملية تحت الماء طريقة المياه إنها أفضل طريقة لإزالة الرمان. وبهذه الطريقة تغرق البذور الثقيلة في قاع وعاء الماء ، يطفو اللب (الأنسجة البيضاء تحت جلد الثمرة) إلى الأعلى.



قبل أن تبدأ ، ستحتاج إلى لوح تقطيع ، وعاء كبير ، ومصفاة أولا ، ملء وعاء بالماء. ثم ، قم بتقليص حجم الرمان ، ثم قلب القطع رأسًا على عقب على لوح التقطيع عند قصها. تغمر ربع في وقت واحد تحت الماء تجرها جانبا البذور أسفل. كما يمكنك تفكيك الجلد بلطف البذور خارج. سوف تطفو قطع من الجلد والحجر إلى الأعلى وستغرق البذور.



