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حوادث

سقوط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
عصابة
عصابة
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط أخطر تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته كميات كبيرة من الحشيش والأفيون ومبالغ مالية وأسلحة نارية تم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة العبور مفادها قيام كل من إبراهيم ع ع " عاطل ومقيم - مدينة السلام - القاهرة ومحمد ع م " عاطل ومقيم السلام - القاهرة بالتردد علي دائرة القسم لممارسة نشاطًا إجرامية يتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما أسلحة نارية وذخائر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال سيرهما بالسيارة ماركة تويوتا كورلا بطريق مصر / الإسماعيلية الصحراوي بناحية جمعية الأمل – دائرة القسم وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي الآتى ( بندقية آليه عيار - 13 خزينة - 197 طلقة من ذات العيار - بندقية خرطوش تركي ماركة شوت طلقة من ذات العيار - 119 فرش من مخدر الحشيش تزن 12 كيلو جراما - لفافة إسطوانية بداخلها كمية من الأفيون المخدر تزن كيلو جرام - مبلغ مالى 37 ألف جنيه - 2هاتف )

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف الخلويه للاتصال بعملائهما والسياره لتسهيل تنقلاتهما وتولت النيابة التحقيق

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