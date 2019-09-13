من الشارع إلى المشرحة .. جمع القمامة ينهى حياة عامل بشبرا الخيمة

خرج أيمن ا و " عامل قمامة من منزله فى الصباح للعمل فى جمع القمامة من منطقة سكنه بجوار مقهي المصطفى – بهتيم – دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة كعادته يوميا.



لم يعرف أيمن أن القدر لم يمهله طويلا لاستكمال عمله وكفاحه اليومى حتى الرجوع إلى منزله وأن تكون نهايته بسبب شغله وعلى أيدى أحد أصدقائه حيث لقى مصرعه فى مشاجرة مع أحد زملائه بسبب الخلاف على جمع القمامة ليتم نقله إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.



بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول أيمن ا م 38 سنة عامل جمع قمامة جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى.



وتبين من التحريات إلى أنه حال تواجد المجنى عليه بناحية سكنه بجوار مقهي بهتيم – دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين علي م ا عامل جمع قمامة بسبب الخلاف علي أولوية جمع القمامة.



تدخل علي أثرها وصفي ش ا عاطل لمناصرة الأخير فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها علي المجني عليه بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته التي أودت بحياته تم ضبط المتهمين والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة وتولت النيابة التحقيق.

