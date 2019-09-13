ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس فنزويلا يعلن عدم مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
رويترز
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الخميس إنه لن يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري لكن اثنين من مبعوثيه سيشاركان للتنديد بالعقوبات الأمريكية على بلده العضو في أوبك.

وقال مادورو إن نائبته التنفيذية دلسي رودريجيز ووزير الخارجية خورخي أريازا سيحضران الاجتماع وسيقدمان للأمين العام للأمم المتحدة عريضة موقعة من 12 مليون مواطن فنزويلي ينتقدون العقوبات التي تأتي في إطار محاولة الإدارة الأمريكية الضغط على مادورو لترك منصبه.

وقال مادورو في كلمة لجناح الشبيبة في الحزب الاشتراكي الحاكم "ها هي الأغلبية الساحقة من الشعب الفنزويلي تقول لا مزيد من الحصار، لا مزيد من العقوبات. هذا العام سأبقى معكم ونعمل جميعا بأمن وهدوء في فنزويلا".

وفي العام الماضي سافر مادورو، الذي تتهمه واشنطن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، في اللحظة الأخيرة إلى نيويورك بعدما قال إنه ربما لا يفعل بسبب مخطط مزعوم لاغتياله.

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

ومن الحب ما قتل..تاجر أغنام الفيوم يحول حفل خطوبة فتاة إلى محرقة

تراجع جديد.. أسعار الذهب عالميا اليوم الجمعة 13-9-2019

شقيق الفنان محمد علي: أخويا عملنا بلوكات وكلامه كله مرسل لا أساس له.. فيديو ومستندات

السعودية تعتقل قياديا بحركة حماس

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن ملعب مباراة السوبر.. وآخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. زوجة أحمد داوود تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد

بإطلالة أنيقة.. بوسي تتألق في شوارع لندن

بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور