رئيس فنزويلا يعلن عدم مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الخميس إنه لن يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري لكن اثنين من مبعوثيه سيشاركان للتنديد بالعقوبات الأمريكية على بلده العضو في أوبك.



وقال مادورو إن نائبته التنفيذية دلسي رودريجيز ووزير الخارجية خورخي أريازا سيحضران الاجتماع وسيقدمان للأمين العام للأمم المتحدة عريضة موقعة من 12 مليون مواطن فنزويلي ينتقدون العقوبات التي تأتي في إطار محاولة الإدارة الأمريكية الضغط على مادورو لترك منصبه.



وقال مادورو في كلمة لجناح الشبيبة في الحزب الاشتراكي الحاكم "ها هي الأغلبية الساحقة من الشعب الفنزويلي تقول لا مزيد من الحصار، لا مزيد من العقوبات. هذا العام سأبقى معكم ونعمل جميعا بأمن وهدوء في فنزويلا".



وفي العام الماضي سافر مادورو، الذي تتهمه واشنطن بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان، في اللحظة الأخيرة إلى نيويورك بعدما قال إنه ربما لا يفعل بسبب مخطط مزعوم لاغتياله.