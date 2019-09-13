هل يبرأ الرجل المقصر في حق زوجته الثانية أمام الله إذا تنازلت عن حقها؟

وجهت إحدى السيدات سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه "أنا زوجة ثانية وزوجي حتى بعد ما رزقنا الله بطفلة يقصر في التعامل بيني وبين زوجته الأولى وأنا أسامحه أمام الله فهل هذه المسامحة تكفيه في زوال الإثم عنه خاصة وأن الأولى تدعوه إلى عدم العدل بيننا ويستجيب لها؟



وقال المفتي السابق في رده على السؤال، أن النبي فكر في يوم من الأيام في أمر طلاق زوجته السيدة سودة فتنازلت عن نصيبها فيه إلى عائشة حتى تظل أما من أمهات المؤمنين وهذه الموافقة والتنازل تبرأ ساحة الرجل.



وتابع: حينما تسأل المرأة هذا السؤال فإن هذا يعني أن في قلبها شيء وأنها غير راضية أو أنها رضيت على غير قناعة.



وأشار إلى أنه يجب على هذا الرجل الذي له زوجتان أن يعدل بينهما، والعدل ليس معناه المساواة بينهما، ولكن معناه إعطاء ما يلزم لكل منهما حتى تسعدا في حياتهما وتستمر الحياة.