مريض إعاقة كاملة يستغيث عبر فيس بوك.. والحكومة تستجيب بتركيب طرف صناعي

رصدت اللجنة المُشكلة للرد على تلك الاستغاثات والشكاوى علي مواقع التواصل، بمجلس الوزراء، ما نشره أحد المواطنين عن وجود إحدي الحالات الإنسانية لشخص يُعاني من إعاقة كاملة (بتر في الساق والذراع)، وبالرغم من ذلك إلا أنه يسعي علي كسب رزقه من خلال بيعه لحلوى الأطفال في أحد ميادين محافظة الجيزة.



وعلى الفور تعاملت اللجنة المعنية بدورها بالتعامل مع الاستغاثة مع الحالة، حيث تم إرساله إلي مركز تأهيل العجوزة للتعرف علي ما تتطلبه الحالة من أجهزة تعويضية، وبناء عليه تم العرض علي اللجنة الطبية بمجلس الوزراء.



وأصدر رئيس الوزراء قرارا مُوجها لمركز تأهيل العجوزة بتركيب طرف صناعي للحالة، بهدف التيسير علي المواطن، ومساعدته في ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.



وفي هذا الصدد، جدد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد علي اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة ما يتم نشره من استغاثات وشكاوي، والعمل علي إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، وذلك في إطار الحرص علي تخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يُلبي احتياجاتهم.