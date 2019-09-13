إيهاب عبد الرحمن: أسعى لرفع الإيقاف والمشاركة بأولمبياد طوكيو 2020..فيديو

أكد إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رياضة الرمح أن هناك عددا من اللاعبين الكثيرين المميزين في مصر ولكن المشاركة في بطولات العالم والأولمبياد تحتاج إلى رمية على مسافة معينة تصل إلى 80 مترا وهو الرقم المطلوب.



وأضاف بطل مصر في رياضة الرمح خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائة dmc أن أفضل إنجاز قام بتحقيقه هو بطولة العالم والدوري الماسي مشيرا إلى أنه كان حلما ونجح في تحقيقه.



وتابع بطل مصر في رياضة الرمح أنه تقدم بالتماس على قرار إيقافه عن اللعب 4 سنوات لكي يتمكن من المشاركة بأوليمبياد طوكيو 2020 مشيرا إلى أنه لاقى دعما كبيرا خلال الفترة الحالية لرفع الإيقاف والعودة مرة أخرى.



وأشار بطل مصر في رياضة الرمح أن بعض الفيتامينات التي يتناولها الرياضيون من الممكن أن تتفاعل وتظهر على هيئة منشطات أثناء التحليل ناصحا الرياضيين بعدم استخدام الفيتامينات دون الرجوع إلى النادي لكي يخلي اللاعب مسئوليته.



وقال بطل مصر في رياضة الرمح لأن هناك عددا من الأشخاص والدول عرضوا عليه اللعب باسم دولة أخرى ولكنه رفض لأنه لا يتخيل أن يرفع علم دولة أخرى إلا مصر.