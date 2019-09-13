سقوط لصوص الدراجات البخارية من الشوارع بكفر شكر

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط عصابة لسرقة الدراجات البخارية من الطرق العامة وأسفل المنازل بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك بمركز كفر شكر، واحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز كفر شكر مفادها قيام كل من عاطف م ن 37 سنة عاطل ومقيم بندر كفر شكر ومحمد ع س 38 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية من الطرق العامة وأسفل المنازل بأسلوب قص الضفيرة وتوصيل الأسلاك.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان بأكمنه أعدت لذلك حال استقلالهما مركبة تروسكل بدون لوحات معدنية وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها وقيامهما بارتكاب وقائع اخرى.



وأضافا قيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لدي عميلهما "إبراهيم.ع.ا" عاطل ومقيم هلا ميت غمر – دقهليه ( سيئ النية ) وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته بإعترافات المتهمين أقر بصحتها وتم بإرشاده ضبط المسروقات المذكورة وتم التحفظ عليهم بعرض المسروقات علي المجني عليهم تعرفوا عليها.

