بمئات آلاف الشواقل.. حملة على عرب إسرائيل لمقاطعة انتخابات الكنيست

كشفت القناة 12 العبرية عن قيام جهات مختلفة تابعة لمستوطنين إسرائيليين مولت في الانتخابات الماضية حملة شرسة بمئات آلاف الشواقل لتشجيع المواطنين العرب على مقاطعة الانتخابات التي عقدت قبل أشهر للكنيست الـ21.



وبحسب المعلومات الواردة فإن مستوطنين يهود قدموا مئات آلاف الشواقل لشركات دعاية وإعلان لتمويل حملة نشرت على لافتات إعلانية مختلفة في القرى والبلدات العربية.



وقال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة عقب على التقرير "اليوم كشفت وبوضوح المؤامرة على الصوت العربي ومحاولات قمعه من قبل اليمين الاستيطاني، لن نسمح لقوى المستوطنين بقمع صوت جماهيرنا وشعبنا، واضح أن اليمين يخاف صوت جماهيرنا بينما عليهم أن يفهموا أننا لا نخاف من اليمين ويوم الحساب سيكون في صناديق الاقتراح يوم الثلاثاء 17\9".



وطالب النائب عودة لجنة الانتخابات المركزية بإجراء تحقيق جدي في هذه المحاولات غير القانونية لقمع أصوات المواطنين العرب.

