الحكومة: لا صحة لاستيراد أدوات مدرسية تضر بصحة التلاميذ

الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ١٣ يوما.. لا صحة لتراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية.. وحقيقة وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة.. وصحة التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع