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حوادث

لدغه ثعبان .. مصرع فلاح بالدقهلية أثناء عمله بأرضه الزراعية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:34 ص
جثة
جثة
همت الحسينى
لقي مسن  مصرعه  اثر لدغة ثعبان اصابته أثناء عمله بأرضه الزراعية بالدقهلية.

 تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالدقهلية يُفيد بورود بلاغ بإصابة أحمد حامدين  70 عاما فلاح، ومقيم بقرية جراح مركز أجا بحالة إعياء ( لدغ ثعبان )، وتم تحويله إليى مركز السموم بالمنصورة ولفظ انفاسه بها.

بسؤال نجله مادح 47 عاما اكد  بأنه أثناء عمله بأرضه الزراعية لدغه ثعبان بالقدم اليسرى مما أدي لحدوث إصابته التي أودت بحياته .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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