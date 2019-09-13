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اقتصاد

23 مليون قدم غاز و6700 برميل زيت يوميا.. دخول 39 بئر بترول لـ شركة بدر الدين خريطة الإنتاج

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:50 ص
أبار بترول
أبار بترول
مايكل عياد
استمرارًا للجهود التي يبذلها قطاع البترول لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى وضمان تأمين استدامة الإمدادات للسوق المحلى والقطاعات الحيوية بالدولة، نجحت شركة بدر الدين للبترول في وضع 39 بئرًا جديدًا على خريطة الإنتاج في العام المالى 2018/2019 بمعدل إنتاج يقدر بحوالى 6700 برميل زيت خام ومتكثفات و23 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يوميًا.

وأوضحت نتائج أعمال شركة بدر الدين للبترول لعام 2018/2019 التي قدمها المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الشركة لوزارة البترول والثروة المعدنية أن الشركة قامت بزيادة عدد الحفارات لتصل إلى 7 أجهزة حفر نجحت في حفر 53 بئرًا ما بين استكشافى وتنموى وتقييمى، ليصل الإنتاج اليومى للشركة خلال العام إلى أكثر من 120 ألف برميلزيت مكافئ (غاز وزيت خام ومتكثفات) ارتفع حاليًا إلى 124 ألف برميل مكافئ يوميًا.

وأضاف أن الشركة نفذت خطة متكاملة لإصلاح وتحسين أداء الآبار وتنشيطها بالحامض والتكسير الهيدروليكى حيث تولى الشركة أهمية كبيرة لتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى أنشطة الحفر واكمال الآبار خاصة الخزانات العميقة التي يصعب التعامل معها سوى بالتكنولوجيات المتطورة لتحويلها لآبار مجدية اقتصاديًا.

كما بدأت الشركة فى عمل برنامج مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بأحدث التقنيات في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية يغطى مساحة إجمالية تتخطى ألفين كيلومتر مربع بتكلفة تقدر بحوالى 20 مليون دولار وهو ما يعكس ثقة شركة شل العالمية الشريك الأجنبي فى مناخ الاستثمار فى مصر والاحتمالات الواعدة بها.

كما تعمل الشركة من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وفقًا لأحدث الوسائل المستخدمة عالميًا في مختلف أنشطتها المتعددة.

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