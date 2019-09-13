الحكومة تنفي البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي في جهات بعينها دون غيرها

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تم تداوله في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول البدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في جهات بعينها دون غيرها.



وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على جهات بعينها دون غيرها، مُوضحًة أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تُطبق حاليًا على كافة الجهات داخل محافظة بورسعيد فقط كمرحلة أُولى, على أن يتم تعميمها تدريجيًا داخل باقي محافظات الجمهورية.



وأكدت الوزارة، أنه تم بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، يوم الأحد، الموافق 1سبتمبر 2019، داخل 7 مستشفيات و4 مراكز و25 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، عقب الانتهاء من تشغيلها التجريبي، والذي انطلق في الأول من يوليو حتى النصف الأول من سبتمبر الجاري، مُضيفةً أنه تم توفير الخدمات العلاجية لنحو 920 ألفًا من الرجال والنساء والأطفال من مواطني محافظة بورسعيد.



وأضافت الوزارة أن هيئة الرعاية الصحية تسلمت مهامها في إدارة المستشفيات والوحدات الصحية عقب الإعلان عن التشغيل الرسمي للمنظومة، كما تم التسكين الفعلي والنهائي للقوى البشرية من أطباء وهيئة تمريض وعاملين، والتي بدأت في تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للمعايير المصرية القومية.



وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، و[تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

