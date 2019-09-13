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رياضة

نهائيات كأس العالم لكرة السلة..فرنسا أمام الأرجنتين ..إسبانيا تواجه أستراليا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
كأس العالم لكرة السلة
كأس العالم لكرة السلة
عبدالله هشام
تقام اليوم الجمعة مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 15 سبتمبر وتلعب البطولة في 8 مدن مختلفة .

وشارك في بطولة العالم لكرة السلة 32 منتخبا لأول مرة ووصل الرباعي منتخب اسبانيا وفرنسا واستراليا والارجنتين إلى المربع الذهبي والمنافسة على التتويج باللقب العالمي .

ويواجه منتخب اسبانيا منافسه استراليا اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا بينما يلعب فرنسا مع الأرجنتين في تمام الساعة الثانية ظهر في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة السلة .

تُنقل مباريات نهائيات كأس العالم 2019 التي تحتضنها الصين عبر شبكة قنوات بي إن سبورت .

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