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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
مشروع JANNA
مشروع "JANNA"
امنة عبد العظيم
كشفت مصادر بوزارة الاسكان أنه جارٍ تنفيذ ٦٧٢٠ وحدة سكنية (٢٨٠ عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة 6 أكتوبر، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 60 ٪، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بالمشروع تضم ٢٦٨٨ وحدة سكنية (١١٢ عمارة) وبلغت نسبة إنجازها ٧٨ ٪، بينما تضم المرحلة الثانية بالمشروع، ٤٠٣٢ وحدة سكنية (١٦٨ عمارة) وبلغت نسبة إنجازها ٤٥ ٪.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: جارٍ تنفيذ أعمال المرافق المختلفة بالمشروع، وبلغت نسبة إنجاز أعمال الطرق "فرمة" ٦٥ ٪، وأعمال المياه والرى، ٤٠ ٪، وأعمال الصرف الصحى، ٦٠ ٪، وأعمال الكهرباء، ٤٧ ٪، وأعمال الغاز، ١٨ ٪، وأعمال الاتصالات ١٠ ٪، وأعمال تنسيق الموقع، ١٠ ٪.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر: جارٍ تنفيذ ٤ أسواق تجارية، بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز ١٢ ٪، وتم الانتهاء من تنفيذ البوابة الأولى، وجارٍ تنفيذ البوابات (الثانية - الثالثة - الرابعة)، وبلغت نسبة إنجاز السور ٧٠ ٪.
وكلف الدكتور عاصم الجزار، بحصر جميع الوحدات الشاغرة ولم يتم حجزها بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بجميع المدن الجديدة، وبخاصة الدورين (الأرضى – الأخير)، وسرعة طرحها للحجز.

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