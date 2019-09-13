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أخبار العالم

مصرع مصري سقط في خلاط أسمنت بالكويت

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:44 ص
رجال الانقاذ اثناء
رجال الانقاذ اثناء انتشال جثة المصري
على صالح
لقي مصري مصرعه في الكويت إثر سقوطه سقوطه في خلاط أسمنت في مصنع بمنطقة الصليبية.

ورصدت صحية الراي الكويتية الواقعة وأفادت بأن عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغا عن سقوط العامل في خلاط الأسمنت.

وعلى الفور انطلق رجال مركز الإنقاذ الفني التابع لمنطقة الصليبية وتمكنوا من انتشال الجثة بالحبال من داخل الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريبًا بعد فصل التيار الكهربائي.

وأفاد مصدر أمني كويتي، وفقا للصحيفة، بأن العامل توفي اثر سقوطه، وهو يحمل الجنسية المصرية، وتم تسليم الجثة إلى رجال الأدلة الجنائية وأحيلت إلى الطب الشرعي، وسُجّلت قضية بشأن الواقعة في مخفر منطقة الصليبية.

وأضافت الصحيفة الكويتية أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

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