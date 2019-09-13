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ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:31 م
أسبوع الموضة فى نيويورك
أسبوع الموضة فى نيويورك
هاجر هانئ
انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك لربيع 2020 منذ عدة أيام، وقد اعتاد الكثير من مصممى الأزياء العالميين جذب الأنظار من خلال تصميماتهم التى عادة ما تخرج عن المألوف، سواء باستخدام نوع الأقمشة أو استخدام أدوات غير مألوفة وتصميمات متنوعة.

اتسمت عروض الأزياء فى أسبوع الموضة بـ نيويورك بالتنوع بين التصميمات التي تتناسب مع مختلف الأذواق، فنرصد لكم فيما يلى أبرز الملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك.

-الطفلة ديزي ماي ديميتر التى تبلغ تسعة سنوات، تعتبر أول طفلة مبتورة الساقين تشارك في عرض رسمي لأسبوع الموضة في نيويورك.

-بفساتين وإكسسوارات غريبة خطفت الأنظار دار أزياء AREA، حيث عرضت مجموعة ملفتة وغير التقليدية من المجوهرات والتصميمات التى أعتمدت على روح الابتكار والتنوع.

- Zac Posen قدمت هذه العالمة العريقة مجموعة من الفساتين الخلابة لموسم ربيع 2020، وقد سيطر على تصميمات هذا الدار الأقمشة الشيفون و الحرير.

- الألوان المبهجة والممزوجة بالرييش الملون ميزت عرض أزياء كريستيان كوان، بالإضافة إلى الفساتين المصنوعة من القماش اللامع المطرز بالكريستال.

-قدمت دار الأزياء Jason Wu مجموعته لربيع 2020، وقد أتسمت الموديلات بالأقمشة المطبعة بالورود والفساتين الطويلة متوسطة الطول و فساتين السهرة المصنوعة من أقمشة التول.
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك
ألوان مبهجة وتصميمات غريبة.. 5 ملاحظات عن أسبوع الموضة فى نيويورك

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