سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق أيتام اليمن.. مصر تشدد على الأمن والسلامة بمشروعها النووية.. أبرز ما قالت الصحف السعودية اليوم

سبق: سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق أيتام اليمن

عكاظ: واشنطن تفعل معاهدة إقليمية للتعاون العسكري ضد فنزويلا

واس: أمير الكويت يغادر المستشفى بـ أمريكا بعد استكمال فحوصات طبية

الشرق الأوسط: مصر تشدد على معايير الأمن والسلامة في مشروع المحطة النووية





نشرت الصحف السعودية اليوم الجمعة المزيد من الموضوعات الهامة وتصدر ذلك أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا، لإنشاء مفاعل «الضبعة» النووي السلمي، «وفقًا لأعلى المعايير العالمية، سواء على الصعيد الفني، أو على صعيد السلامة والأمن النوويين»، معتبرًا المشروع «رمزًا جديدًا للصداقة التاريخية بين البلدين».وقالت "الشرق الأوسط" إن مصر، تشرع بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء، في منطقة «الضبعة» على الساحل الشمالي للبلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026.واستقبل الرئيس السيسي، أمس في القاهرة، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة «روس أتوم» الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.وقالت "واس" إن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الشيخ علي جراح، أعلن أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية.وقال الشيخ جراح وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الفحوصات "تكللت نتائجها بالنجاح".وكان وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن يوم الأحد أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال فحوصات طبية، وهو الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر لأمير الكويت مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى موعد سيتم تحديده لاحقًا.وقالت "عكاظ" أنه ردا على إعلان كاراكاس نشر قواتها على الحدود مع جارتها كولومبيا، فعّلت الولايات المتحدة معاهدة إقليمية للتعاون العسكري تشمل عشر دول في القارة الأمريكية والمعارضة الفنزويلية، ردا على تحركات «حربية» لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.وكانت قد أعلنت فنزويلا بدء نشر 150 ألف جندي على حدودها مع كولومبيا كما أفادت رئاسة الأركان في كاراكاس في إطار تدريبات أعلنها الرئيس مادورو الذي يتهم جارته بـ«المناورة لشن نزاع». ولفنزويلا حدود مع كولومبيا تمتد على طول 2200 كلم. ومن جهته أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أنه لن يرضخ «للاستفزاز» واستبعد فرضية التدخل العسكري في البلد المجاور.وقدمت المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان غوايدو طلبا لتفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية، وفق بيان لوزير الخارجية الأميركي قام الرئيس دونالد ترمب بنشره على «تويتر» في ساعة مبكرة الخميس. وقال بومبيو إن «التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا وكذلك وجود مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا».وقالت "سبق" أن الميليشيات تواصل جرائمها وانتهاكاتها بحق أيتام اليمن، تلك الشريحة الأضعف التي تعددت معاناتها واتسعت رقعتها جراء انقلاب الجماعة الحوثية على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.مصادر خاصة في العاصمة صنعاء، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن سلسلة جديدة من الانتهاكات الحوثية بحق الأيتام في مناطق متفرقة خاضعة لبسطة الميليشيات الانقلابية.وكشفت المصادر عن تحويل جماعة الحوثي مؤخرا لأجزاء كبيرة من مقر مؤسسة اليتيم الخيرية في العاصمة صنعاء إلى مدرسة أهلية بهدف الاستثمار المادي للميليشيات والتي تذهب عوائدها لصالح المجهود الحربي وقتال اليمنيين.وقالت المصادر إن «الجماعة الانقلابية حولت أجزاء من مبنى مؤسسة اليتيم في حي النهضة بالعاصمة صنعاء والتي تسيطر عليها منذ الانقلاب، إلى مدرسة أهلية بغرض الاستثمار والربح المادي»، الأمر الذي يفرغ، بحسبها، المؤسسة من دورها الخيري في رعاية وكفالة الأيتام.