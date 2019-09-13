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ديني

أعيش فى دولة أوروبية ومعظم زملائي شواذ .. هل أدعوهم للإسلام ..على جمعة يجيب .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:27 ص
علي جمعة يجيب على
علي جمعة يجيب على سيدة تعمل في دولة غربية مع أصحاب المثلية
محمد شحتة
وجهت إحدى السيدات سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه "أنا موظفة في شركة بإحدى الدول الغربية وأغلب من يعملون بها من أصحاب المثلية الجنسية.. فما العمل"؟

وأجاب المفتي السابق، في إجابته على السؤال، أن بعض الدول تبيح المحرمات وعليها أن ترى موقفها من هذه الدول وتتجنب الضرر والضرار لها ولغيرها، فالمسلم يعيش حيثما يعيش ولا يعقل أن ندعو هؤلاء الناس إلى الإسلام الذين لم يسمعوا عنه شيئا أصلا.

وأشار إلى أن إنكار المنكر وسط أهل المنكر لا يعقل فإنكاره يكون لمن لا ينكره أما أهله فلا فائدة فيه.

وذكر أن النبي كان أسوة حسنة في كل مراحله وعلمنا نموذج التعايش مع الآخرين بكل طوائفهم.

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