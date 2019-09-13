ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فيضانات وسيول جارفة تجتاح مدن إسبانيا..فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:53 ص
صدى البلد
محمود محسن
أذاعت فضائية إكسترا نيوز لقطات لفيضانات وسيول جارفة اجتاحت مدن إسبانيا .

وكانت السلطات الإسبانية أطلقت تحذيرًا باللون الأحمر في كوستا بلانكا حول أليكانتي وفالنسيا بسبب الطقس، بعد أن ضربت أمطار غزيرة وبرد وإعصار مايوركا في وقت سابق، وذلك وفقا لتقرير عرضته قناة "يورنيوز".

وتشير التوقعات إلى احتمالية سقوط 200 لتر مربع من الأمطار على مدار ست ساعات صباح الجمعة 13 سبتمبر، كما يصل احتمال تشكل عواصف شديدة إلى 70%.

وبعد الظروف الجوية السيئة التي خيمت على شمال شرق إسبانيا هذا الأسبوع، تشهد المنطقة الشرقية ظروفًا مشابهة، مما تسبب بمشاكل في الطاقة وفيضانات أجبرت السلطات على إخلاء بعض المناطق الأكثر تضررًا.

ترشيحاتنا

يسجل 16.60 جنيه للبيع .. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

حكم الشك في انتقاض الوضوء.. أمين الفتوى يرد

محاولة اغتيال هنية.. ليبرمان يفجر مفاجأة

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 13-9-2019

مجلس الوزراء ينفي 11 شائعة في 9 أيام.. فيديو جراف

شاهد.. حفيدة هيفاء وهبي في أول يوم دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

بإطلالة جذابة.. زوجة أحمد داوود تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد

بإطلالة أنيقة.. بوسي تتألق في شوارع لندن