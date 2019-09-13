فيضانات وسيول جارفة تجتاح مدن إسبانيا..فيديو

أذاعت فضائية إكسترا نيوز لقطات لفيضانات وسيول جارفة اجتاحت مدن إسبانيا .



وكانت السلطات الإسبانية أطلقت تحذيرًا باللون الأحمر في كوستا بلانكا حول أليكانتي وفالنسيا بسبب الطقس، بعد أن ضربت أمطار غزيرة وبرد وإعصار مايوركا في وقت سابق، وذلك وفقا لتقرير عرضته قناة "يورنيوز".



وتشير التوقعات إلى احتمالية سقوط 200 لتر مربع من الأمطار على مدار ست ساعات صباح الجمعة 13 سبتمبر، كما يصل احتمال تشكل عواصف شديدة إلى 70%.



وبعد الظروف الجوية السيئة التي خيمت على شمال شرق إسبانيا هذا الأسبوع، تشهد المنطقة الشرقية ظروفًا مشابهة، مما تسبب بمشاكل في الطاقة وفيضانات أجبرت السلطات على إخلاء بعض المناطق الأكثر تضررًا.