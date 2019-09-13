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فرح سعيد: الباتشورك فن يحول بقايا الأقمشة إلى قطع فنية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:57 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
البهى عمرو
خصصت الإعلامية فرح سعيد، اليوم الجمعة، فقرة خاصة من برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدي البلد، للحديث عن الأعمال اليدوية وبالتحديد عن فن "الباتشورك".

وأضافت فرح، أن الباتشورك هو فن يحول القصاقيص و بقايا الأقمشة إلى قطع فنية، وهو عبارة عن تجميع الأقمشة، ويتم استغلالها فى عمل أشياء جديدة، مثل المخدات والألحفة.

وظهرت فرح وهي تقوم بتنفيذ تلك الأشياء بنفسها، وهى جالسة عة مكينة خياطة.

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