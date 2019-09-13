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أخبار العالم

إصابة 31 شخصا في حادث سير بالسعودية

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:54 ص
حادث سير في السعودية
حادث سير في السعودية
عرفة البنداري
أصيب 31 شخصا في حادث انقلاب حافلة على طريق "الخرمة - رنية" في المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، قوله إن 9 فرق إسعافية وكوادر مساندة باشرت الحادثة، بعد تلقي عمليات الصحة بلاغا عن الحادثة مع فرق مساندة للهلال الأحمر والدفاع المدني والجهات الأخرى.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف إن مدير الشؤون الصحية، صالح المؤنس، تابع الحادثة، موجها ببذل أقصى الجهود في هذا الإطار، فيما بين المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أن الفرق الإسعافية التابعة للهيئة باشرت الحادثة، موضحا أن المصابين زوار من جنسيات عربية.

وأوضح أنه عند وصول أول فرقة للموقع تبين أنه تم نقل 4 حالات للمستشفى قبل وصول الفرق، فيما عولجت الحالات المتبقية في موقع الحادثة، حيث قدمت لهم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة قبل نقلهم للمستشفى، مشيرا إلى أن هناك إصابتين صنفتا بالخطيرة، بينما راوحت الإصابات المتبقية بين البسيطة والمتوسطة.

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