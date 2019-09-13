إصابة 31 شخصا في حادث سير بالسعودية

أصيب 31 شخصا في حادث انقلاب حافلة على طريق "الخرمة - رنية" في المملكة العربية السعودية.





ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المتحدث باسم صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، قوله إن 9 فرق إسعافية وكوادر مساندة باشرت الحادثة، بعد تلقي عمليات الصحة بلاغا عن الحادثة مع فرق مساندة للهلال الأحمر والدفاع المدني والجهات الأخرى.





وقال المتحدث باسم صحة الطائف إن مدير الشؤون الصحية، صالح المؤنس، تابع الحادثة، موجها ببذل أقصى الجهود في هذا الإطار، فيما بين المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أن الفرق الإسعافية التابعة للهيئة باشرت الحادثة، موضحا أن المصابين زوار من جنسيات عربية.



