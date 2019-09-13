منح لدراسة الماجستير فى بريطانيا.. اعرف التفاصيل وطريقة التقديم

فتح برنامج المملكة المتحدة العالي، باب التقدم لمنحة شيفنج، وهو أحد أهم برامج المملكة المتحدة المالية للمنح المميّزة ، والذي يموّله مكتب الشئون الخارجية ومنظمة الكومنولث .



وتقدم المؤسسة فرصة الحصول على درجة الماجستير ، خلال عام واحد ، من الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة ، ويتم منح هذه الدرجة للقادة المتميزين والبارزين في مجالات الدراسة المختلفة.



فيما تم تخصيص 45 منحة للطلاب المصريين وتعد هذه المنحة فرصة فريدة لقادة المستقبل لبناء شبكة واسعة من المعلومات ؛ لتطويرهم مهنيا وأكاديميا وثقافيا واجتماعيًا ، فضلا عن مساعدتهم لبناء علاقات تجارية مع المملكة المتحدة .



ويمكن التقدم للمنح عن طريق الإنترنت ، على الموقع الإلكتروني : www . chevening . org علما بأن آخر موعد لتلقي الطلبات هو الخامس من نوفمبر ۲۰۱۹ ، في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت جرينتش ، ولن يلتفت إلى الطالبات المقدمة بعد هذا التاريخ .