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الزواج القبلي منقوص تعرف على أركانه ومشكلاته.. وحملة لمحاصرته وتوثيقه في سيناء

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
احمد صالح
حملة لإتمام التصادق على الزواج في سيناء
الزواج القبلي مكتمل الأركان شرعا وغير جائز قانونا
استخراج شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر
الأوراق الإثبوتية تمنح المرأة حقوقها وتثبت حقوق الطفل

يعد الزواج القبلي مكتمل الأركان من حيث الشرع، حيث يتوافر له الولي والشهود والإشهار، ولكنه من حيث القانون فإنه غير جائز لأنه غير موثق فهو غير مثبت في الأوراق الرسمية..لذا فإن محافظة شمال سيناء بدأت في تنفيذ حملة لتوثيق هذا الزواج.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة " المحافظ " إن الحملة التى نظمتها المحافظة لعلاج مشكلات الزواج القبلي تستهدف حل المشكلات المجتمعية التي تواجه الأسرة،مشيرا إلى أن عملية توثيق الزواج تتيح للفرد استخراج الاوراق الثبوتيه والقدرة علي التحرك والسفر إلى أي محافظة أو إلى الخارج.

وكانت تواجه حالات الزواج القبلى مشكلات كبيرة عند استخراج الأوراق الرسمية مثل بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد للأولاد وأداء الحج أو العمرة وكذلك مشكلة عند وفاة الزوج لاستخراج إعلام الوراثة .

وأكد المحافظ أن الحملة نجحت في اصدار المئات من الاوراق الثبوتيه بعد إتمام التصادق على الزواج، وقد كان لهذه الخطوة عدة نتائج إيجابية مكنت الأسر من استخراج جميع الأوراق الثبوتية، التي تسمح له بالتحرك والسفر إلى الخارج.

وطالب اللواء المحافظ بسرعة حصر حالات الزواج القبلي بمراكز ومدن المحافظة، لإتمام مشروع توثيق هذا الزواج مشيرا إلى أن المحافظة تتحمل كافة تكاليف الرسوم.

وقالت نوال سالم مقررة المجلس القومي للسكان بالمحافظة، إن المجلس يتولي تنفيذ حملة لتوثيق أو"التصادق"على الزيجات القائمة بالفعل بمشاركة الجهات المعنية ،حتي يمكن استخراج وثائق تمنح المرأة أو الزوجة حقوقها, ثبت حقوق الأطفال باستخراج شهادات ميلاد لهم.

وأكدت أن هذه الاجراءات تستهدف تخفيف المعاناة عن الأهالي فى مختلف مراكز المحافظة بالانتقال إلى أماكن تجمعاتهم وتقديم جميع الخدمات الأزمة لهم.

وفي لقاء مع إحدى الحالات التي أتمت عملية توثيق الزواج القبلي، قال مواطن يدعى "سلامه" متزوج من عام 1975م إن الزواج قديما كان يتم بطريقة القصلة دون وجود أي توثيق للزواج بسبب الظروف التي كانت تعيش فيها المنطقة أهمها الاختلال الإسرائيلي بسيناء, ولكن عندما أراد أن يستخرج جواز سفر له ولزوجته كان من ضمن الأوراق المطلوبة وثيقة الزواج وكان لابد من الاسراع في اتمام التصادق علي الزواج أولا وبعدها استكمال الأوراق الثبوتية الآخر.
الزواج القبلي منقوص تعرف على أركانه ومشكلاته.. وحملة لمحاصرته وتوثيقه في سيناء
الزواج القبلي منقوص تعرف على أركانه ومشكلاته.. وحملة لمحاصرته وتوثيقه في سيناء
الزواج القبلي منقوص تعرف على أركانه ومشكلاته.. وحملة لمحاصرته وتوثيقه في سيناء

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