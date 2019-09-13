بعد وفاة سيمون أسمر.. ياسمين الخطيب تكشف سبب رفضه تقديمها استديو الفن

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب منشور عبر حسابها الشخصى على موقع " فيسبوك " توضح فيه كيف أحبط سيمون أسمر أحلامها فى بداياتها .



كتبت ياسمين "من أعوام بعيدة، رشحني رئيس التلفزيون ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لتقديم الموسم الأول -على شاشة التلفزيون المصري- من البرنامج اللبناني العريق "ستوديو الفن"، كنت مجرد مذيعة متدربة بماسبيرو، لم يمر على تخرجي سوى عدة شهور، لكنهم راهنوا بملء اليقين إن "البت المشاغبة دي هاتفلح"، خاصة وقد جمعتني بالبرنامج هوية مشتركة، مصرية لبنانية".



وأضافت ياسمين الخطيب: "رفعتني الأحلام إلى عنان السماء، ثم وقعت من علو شاهق على جذور رقبتي، بعدما اعترض صانع البرنامج المخرج المخضرم سيمون أسمر على إسناد مهمة تقديم برنامج ضخم يبث على الهواء مباشرة، لمذيعة مغمورة لم تقف أمام الكاميرا إلا كمتدربة، الأمر الذي إعتبره مجازفة كبيرة بالمشروع الوليد".



وتابعت: "كان قراره مدفوع بحكمة لم أدركها وقتذاك، فأُصبت بإحباط شديد، دفعني إلى مغادرة استوديوهات ماسبيرو نهائيًا، والعودة إلى قاعات الفن التشكيلي. كان حزني مضاعف لضياع الفرصة، وأيضًا لحرماني من العمل مع مُعلم عظيم بحجم سيمون أسمر، ومن يعرف سيمون أسمر يعلم أن حزني كان في محله".



وأكملت: "اليوم سمعت أنه يمر بحالة صحية حرجة، فتذكرت ما كان.. أتمنى أن يتخطى الأزمة على خير، ويعود إلى أحبائه سالمًا من كل سوء، وقامت بعمل تحديث بعد وفاته قائلة (تحديث : السلام لروحه في عالمها الجديد).



وقد توفى المخرج اللبناني سيمون أسمر عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض،ومن المعروف عنه تقديمه للعديد من النجوم البارزين على الساحة الفنية ، اشتهر ببرنامجه " استديو الفن "، وحصد أكثر 20 جائزة فنية، من لبنان ودول أخرى، كان من بينها جائزة "أفضل مبدع تلفزيوني" عام 1994.