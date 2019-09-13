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أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد وأمطار ورياح على بعض المناطق

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:21 ص
أمطار خفيفة على القاهرة
أمطار خفيفة على القاهرة
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد،وتنخفض درجات الحرارة بدءا من الغد.. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 والصغرى 24، أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 29/23، أما الوجه البحري والقاهرة 32/24، وعلى جنوب سيناء والغردقة 34827، وشمال الصعيد 34/24، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 37/27.

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