بوعزيزي يظهر فى تركيا.. مواطن تركي يشعل النار في نفسه بأنقرة..شاهد

ذكرت وسائل إعلام تركية أن رجلا تركيا يبلغ من العمر 45 عاما إضرم النار بجسده، بعدما صب على نفسه مادة البنزين في ساحة "كيزيلاي" في العاصمة أنقرة.



وأوضحت أن الرجل، ويدعى "ر.ش"، قال للمحيطين به في الميدان أنه يمر بأزمات اقتصادية، وسيحرق نفسه، وقال "أنا عاطل عن العمل وجائع، أطالب بالعدالة".



وبحسب الإعلام التركي، حاول البعض القناعه للعدول عن خطوته هذه لكنهم فشلوا في ذلك، فعمدوا إلى إبلاغ عناصر من الشرطة التركية الموجودة في المكان.



ولفتت وسائل الإعلام التركية، إلى أن الرجل أضرم النار بنفسه بعد وقت قصير، وتدخل عنصر من الشرطة وتمكن على الفور من إخماد النيران.



وتشهد تركيا خلال الفترة الأخيرة ارتفاع معدل البطالة، على خلفية الإقالات التعسفية للعاملين بالوظائف بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.



