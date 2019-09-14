علي جمعة يكشف عن تصرف للنبي مع المشركين لم يفعله أحد.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النبي الكريم عاش 14 عاما يحارب من أعدائه ومع ذلك كان ينشر الإسلام في مجتمع تعبد فيه الأصنام ولم يهدم هذه الأصنام رغم أنه كان يدعو لعدم عبودية هذه الأصنام.



وأضاف علي جمعة في فيديو له، أن النبي كان يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويعيش وسط المشركين ولم يقتلهم، وهاجر إلى الحبشة وصحابته حتى أن مسلمي الحبشة الآن من أولاد الصحابة.



وتابع علي جمعة: كما انتقل النبي إلى المدينة وكون دولة من المسلمين والمشركين وعمل صحيفة المدينة وجعل العامل المشترك بينهما هو الوطن يحميه الجميع وحينما خان اليهود النبي والمسلمين بالإعتداء عليهم ورفض دفع الديون، منوها الى أن النبي فعل شيئا لم يفعله أحد إلى الآن وهو أن المتهم يختار قاضية فاختاروا سعد بن معاذ حيث كانت تجمعهم المصالح فألهم الله سيدنا سعد فضاعت مصالح اليهود.



وأشار علي جمعة إلى أنه بعد ذلك خلت المدينة من غير المسلمين بعد ذلك وأسلم المشركون بعدما رأوا معجزات النبي بين أيديهم.