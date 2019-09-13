بريطانيا تبحث عن إسعاد موظفيها بـ 3 أيام إجازة أسبوعيا

تتجه بريطانيا لاتخاذ قرار رسمي بتقليل عدد أيام العمل الأسبوعية لتصبح 4 فقط بدلا من 5 أيام، بعدما طبق هذا القرار في الكثير من الشركات الخاصة بالمملكة، خاصة وأن متطلبات العمل في العصر الحالي «عصر السرعة» لا تستغرق الكثير من الوقت كالسابق.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد اتبعت هذه الطريقة شركات خاصة ببريطانيا وعدة دول أخرى، حيث لاحظت بعض الشركات أن العمال يصابون بالضغط والتعب للعمل خمسة أيام أو أكثر بالأسبوع، حتى أن نقابات العمال ببريطانيا كانوا قد تظاهروا لتقليص عدد الأيام، ومنهم اتحاد عمال الاتصالات الذين طالبوا بالعمل 4 أيام بالأسبوع فقط.



ومنذ أن وافق اتحاد الاتصالات ببريطانيا على رغبة العمال، حتى بدأت تعلن شركة جديدة كل أسبوع تقريبا عن أن مواعيد العمل بها 4 أيام بالأسبوع فقط، ومنها شركة Normally لتصميم البيانات، وشركة Pursuit Marketing للتسويق، ومركز اتصال يدعى Simply Business.



وبهذا أصبح أسبوع العمل ببريطانيا من الإثنين للجمعة فقط، ولهذا القرار العديد من المزايا، أولها معالجة المشاكل المتمثلة في إرهاق الموظفين بسبب العمل، ففي عام 2017 كان 57% من الموظفين البريطانين مصابين بالعديد من الأمراض بسبب العمل كالقلق، والاكتئاب، والإجهاد، و44% منهم كان بسبب ضغط العمل فقط.



ومن المفترض بعد تنفيذ هذا القرار أن يعمل البريطانيون في سعادة وراحة نفسية، ويصبح أدائهم أفضل، ويتخذون إجازات مرضية أقل، حيث أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت على الشركات الحالية أن العمل بها 4 ايام فقط يؤثر على الإنتاجية بشكل إيجابي، وتشير تقارير جديدة إلى ضرورة تقليل أيام العمل بالأسبوع في كل البلاد وليس بريطانيا فقط.