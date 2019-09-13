الجيش الليبي يدمر حشودا عسكرية لميليشيات طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم /الجمعة/، تدمير حشود عسكرية لميليشيات طرابلس في منطقة بونجيم الواقعة جنوب غرب مدينة سرت.



وأوضح الجيش -في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز"- إن سلاح الجو الليبي دمر حشودا عسكرية لمليشيات طرابلس تتألف من 15 آلية مسلحة في منطقة بونجيم، مضيفا أن سلاح الجو يسيطر بالكامل على منطقة العمليات، وأن أي تجمع أو تحرك مسلح يعتبر هدفا مشروعا لسلاح الجو.



وأعلن الجيش الليبي، في وقت سابق اليوم، تدمير 3 طائرات تركية مسيرة وتدمير ثكنات الطائرات التركية في الكلية الجوية بمصراتة.

