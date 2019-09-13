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قوارب مهجورة.. الفاو العراقية تتعثر مع هجر الصيادين لمهنتهم .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:29 ص
قوارب صيد - أرشيفية
قوارب صيد - أرشيفية
شيرين عادل
عرضت فضائية الآن تقريرا بعنوان "الفاو العراقية تتعثر مع هجر الصيادين لمهنتهم".

وعقب أن كان "شط العرب" يضج بمراكب الصيد التي ترسو على الشاطئ وتفرغ حمولاتها من السمك فيما مضى، تحول الساحل بمدينة الفاو في جنوب العراق إلى مقبرة لقوارب الصيد الصدئة والمهجورة وبدأت المدينة تتعثر.

وكان سعر كل قارب كان يتراوح (قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003) بين 130 و 140 مليون دينار عراقي، بينما يبلغ سعره الآن 10 ملايين دينار عراقي ولا يشتريه أحد.

وفاقم نقص المياه العراقية في شط العرب وعدم دعم الحكومة إضافة إلى تحرش دول الجوار بالصيادين العراقيين، مصاعب الصيادين العراقيين الأمر الذي أجبر مئات منهم على ترك الفاو مع عائلاتهم والبدء في البحث عن مهن أخرى.

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