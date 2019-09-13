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رياضة

المقاولون العرب يكشف موقفه من انضمام عماد النحاس لجهاز المنتخب .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
عماد النحاس
عماد النحاس
عبدالله هشام
أكد محمد عادل المشرف العام علي الكرة بنادي المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفني للفريق يمتلك خبرات تؤهله لأن يكون الرجل الاول في تشكيل الجهاز الفني الجديد الخاص بالمنتخب الوطني الفترة المقبلة .

وأضاف عادل في تصريحات تليفزيونية : النادي يرحب بإنضمام عماد النحاس لمنتخب مصر لكن كمدير فني ورجل اول وليس مدرب عام لأنه يمتلك كل القدرات الفنية التي تؤهله لذلك .

وأضاف: النادي يرفض رحيل عماد النحاس للمنتخب إذا تم اختياره ليكون الرجل الثاني في الجهاز الفني للمنتخب،أما اذا اصر على الرحيل فله مطلق الحرية ولن يستطيع احد الحديث معه حول مستقبله .

واختتم المشرف العام علي الكرة في نادي المقاولون تصريحاته قائلا : حتى الان لم يتم تأكيد انضمام عماد النحاس للمنتخب .

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