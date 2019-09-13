افتتاح الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة فى قصر ثقافة الأنفوشي

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة السابعة عشر لمهرجان مسرح الهواة الذي تنظمه ادار ةالجمعيات الثقافية بالادارة المركزية للشئون الثقافية، وذلك علي مسرح قصر ثقافة الانفوشي بحضور المخرج هشام عطوة نائب رئبس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. عمر دوارة رئيس المهرجان، رئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية.



وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض نتاج ورش الفنون التشكيلية لرواد قصر ثقافة الانفوشي، تضمن اعمال طباعة، رسم بالرصاص، تصوير زيتي، نادي الكاميرا، أعقب ذلك تقديم استعراض "نفتح شباك" من اخراج الفنان محمد صابر، كلمات سامح عثمان، ديكور مصطفى هاشم، إضاءة إبراهيم الفرن، تلا ذلك تقديم فيلم تسجيلي اعدته الإدارة المركزية للشئون الفنية تناول الدورات السابقة من المهرجان وإلقاء الضوء علي رؤسائها.



وتوالت الكلمات الافتتاحية حيث عبر د. عمرو دواره عن سعادته برئاسة المهرجان لانه تتويج لكل مشاركاته السابقة فيه، مشيرا الي انه من خلال لجنة التحكيم تحقق بالفعل تواصل للأجيال، بجانب الإختيار الدقيق للمكرمين، بالإضافة للجنة النقاد، مؤكدا على أن مهرجان مسرح الهواة بابداعاته البشرية ممولة بحماسهم، والدليل هذا الكم الكبير المتقدم للمنافسة بما يجعله اهم مهرجان مسرح في قصور الثقافة التي تعتبر القلعة الحصينة وخط الدفاع عن المسرح المصري.



ووجه رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية فى كلمته رسائل شكر لراعية الثقافة د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة الذي لم يبخل بالدعم والعون والنصيحة، اما الرسالة الثالثة فكانت الترحيب بابطال معركة ايلات، الربان عمر عز الدين، نبيل عبد الوهاب، اللواء مدحت عاصم، وشركاء وزارة التربية والتعليم يوسف الديب وكيل الوزارة، المهندس احمد كمال رئيس مجلس الامناء علي مستوي الجمهورية، كما وجه الشكر للجنة التحكيم والنقاد لما قدموه من دعم للمهرجان، وللمكرمين لما قدموه للفن المصري، ثم كرم نائب رئيس الهيئة، ورئيس المهرجان، الفنانيين رجاء حسين، آمال رمزي، عثمان محمد علي، الفنان السكندري محمد مرسي، باهدائهم درع الهيئة وشهادة تقدير، كما تم تكريم رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ومدير عام الجمعيات الثقافية.



أعقب ذلك تقديم العرض المسرحي "أوسكار" عن رواية "أوسكار والسيدة الوردية" تاليف ايريك ايمانويل شميت، إعداد مسرحي إبراهيم ناصف، إخراج عبدالله عساكر، لفرقة أصحاب الأحلام، بطولة محمد عبد الخالق، عماد مدكور، زكريا حسام، عبد المالك الجوهري، محبوبة الموجي، نوران أحمد، إضاءة عز حلمي، ديكور محمد ابو الخير، استعراضات احمد مجدي، تأليف موسيقى وإعداد نادر صلاح وحسين العراقي، ويقدم العرض قصة طفل في العاشرة من عمره مصاب بمرض السرطان منذ السابعة يعيش في غرفة موحشة بالمستشفى الذي يتلقي فيه العلاج، فتنصحه ممرضته السيدة الوردية بأن يكتب رسائل إلي الله يسطر فيها كل مايشعر به ففعل فبثت الرسائل بداخله الامل من جديد.



عقدت ندوة بعد انتهاء العرض لمناقشته شارك فيها من النقاد د. حسام ابو العلا الذي اشاد بفريق التمثيل وقوة ادائهم بالرغم من عدم دراستهم للمسرح، وأشار الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا إلي ان معالجة النص مسرحيا كان مختلفا عن الافكار التي طرحت في الرواية، وعن اداء الممثليين اختلف مع د. حسام في أنهم لم يكونوا علي المستوي وغير جاهزين بالاداء المطلوب، واشار الي الديكور مفضلا أن يكون متحركا، قدم الندوة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم