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أخبار العالم

بسبب صفقة القرن.. مبعوث ترامب للشرق الأوسط يتراجع عن استقالته

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
جيسون جرينبلات
جيسون جرينبلات
عرفة البنداري
أعلن جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى منطقة الشرق الأوسط، أنه قد يتراجع عن استقالته بسبب صفقة القرن.

وقال غرينبلات عبر شبكة ELNET ووصل تسجيل المحادثة المغلقة الى موقع jewish Insider ": "على الرغم من أنني أعلنت استقالتي، إلا أنني أحاول أن أبقى قائدا للفريق حتى يتم تدشين الخطة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن قبل نحو أسبوع واحد فقط، استقالة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إلا أنه أصبح من الواضح الآن أنه قد يظل في وظيفته على الأقل في المستقبل القريب.

وأضاف غرينبلات: "إذا تم إطلاق الخطة في الأشهر المقبلة، فسأبقى حتى إطلاقها. إذا وافق الطرفان بسرعة، أعتقد أنني سأستمر في قيادتها والبقاء لفترة أطول. عائلتي تدرك هذا الاحتمال وتدعمني تماما".

وأشار جرينبلات، إلى أن البيت الأبيض كان مهتما بنشر الخطة مرتين من قبل، وقبل الانتخابات الإسرائيلية في 9 إبريل على الرغم من الإعلان عن الانتخابات الثانية، لكن تقرر في النهاية أن الجمهور الإسرائيلي قد يشعر أن هذا يعتبر تدخلا خارجيا في الحملة الانتخابية الداخلية.

واستطرد المبعوث الأمريكي: "هناك فرصة كبيرة جدا أن الخطة سيتم اطلاقها بعد الانتخابات، لكننا سننتظر ونرى ما هي النتائج وما إذا كانت هذه المرة يمكن أن تشكل الحكومة ومن هي العناصر التي ستشكلها. لذلك، لم يتخذ أي قرار بعد بشأن موعد نشر الخطة".

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